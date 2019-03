Denuncia ataques cibernéticos

Ciudad de México.

Marimar Vega compartió en su cuenta de Instagram un mensaje en el que lamenta los ataques cibernéticos de odio que ha recibido en los últimos días.

En la premier de la cinta "En las buenas y en las malas", la actriz admitió que ella y Horacio Pancheri se estaban conociendo, y aunque negó que vivieran juntos como lo aseguró una revista, quedó claro que entre ellos se estaba cocinando una relación amorosa.

La noticia no puso muy feliz a algunos seguidores de Paulina Goto, ex de Pancheri, quienes han lanzado fuertes comentarios en contra de Marimar Vega. "Más amor y menos odio", respondió la hija de Gonzalo Vega en un mensaje en el que pide se detengan las ofensas en su contra.

MALOS COMENTARIOS

"Aquí esperando.... todos los comentarios que pondrán abajo de esta foto ofendiendo y agrediendo... nunca me he enganchado con ese tipo de 'agresiones cibernéticas' y como desde chica estoy acostumbrada a que mi vida sea pública y expuesta he tenido que aprender a que este tipo de cosas no me afecten ... y en verdad no me afectan, pero esta vez lo quiero exponer porque me da profunda tristeza ver el ODIO, la violencia la falta de respeto que puede existir de un ser humano a otro no nos basta con ver las cosas tan terribles que ya pasan en el mundo. Como para agredirnos de esta manera en las redes sociales. Más amor y menos odio", expresó en sus redes.

OTROS LA APOYAN

Usuarios en redes le han mostrado su apoyo y cariño: "Todos los comentarios feos, están llenos de envidia, tu disfruta eres una linda y si el güero te escogió a ti, es porque ve en ti una gran mujer".

"Ande con quien ande, es su vida y déjenla en paz, de que sirve escribir tanta porquería, dejen ser, dejen vivir y si anda ahorita con uno y mañana con otro es su vida", son algunos de los comentarios.