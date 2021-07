Denuncia amenazas e insultos de su hijo

Laredo, Tx.- "Eres mi sirvienta", "te voy a matar" y "no sirves para nada" le gritó a su madre, un tipo de 28 años de edad, porque no le tenía la cena lista o no le gustó la preparación.

Además, Eduardo Antonio Benavides, quebró el televisor del recibidor o sala y causó otros destrozos a la vivienda donde reside la mujer.