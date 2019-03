Denuncia ama de casa a toxicómanos en Victory Home

Casa de rehabilitación de alcohólicos y toxicómanos en Villa de Nuevo Progreso, ubicada en avenida Río Bravo con bordo oriente, se ha convertido en un dolor de cabeza para vecinos y transeúntes que por ahí pasan.

Una de las afectadas, fue la vecina Rosa Candanosa, quien denunció que hace días, un ebrio en las afueras de la casa de Victory Home, intentó tomar a una niña, por lo que demando que tanto las autoridades como administradores de la casa hogar, hagan algo al respecto.

La ama de casa denunció ante medios, las constantes molestias que generan los internos de ese centro de rehabilitación, algunos ebrios otros drogados, acechan a los peatones y vecinos, sobre todo a menores, jovencitas y amas de casa.

No obstante los señalamientos, los internos de Victory Home, señalan reiteradamente que los infractores no pertenecen a esa casa de rehabilitación, pero no explican el porqué, siempre se encuentran en la periferia del inmueble.

La falta de policía en Nuevo Progreso, prolonga este tipo de situaciones, en donde toxicómanos y ebrios, seguirán molestando a residentes de ese sector al nororiente de la Villa.