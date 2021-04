Denuncia alcaldesa persecución política

Con más de una docena de mensajes y fotografías en Twitter, la munícipe dijo: "Entregaron citatorios para que se presenten a una cita, judicializando una carpeta, que no nos han dado el derecho de conocer, para vincularlos a proceso sobre puras difamaciones, porque no quieren que Carlos esté en campaña".

Agregó: "Hace unos años los mismos difamaron a mi esposo sobre la zona de tolerancia, nosotros mismos pedimos a FGR que aclarara, ganamos y tenemos la NO acción penal, lo que querían, era que no me reeligiera".

En su denuncia virtual dijo que en esta "persecución", también se ha afectado a otros funcionarios municipales, así como al secretario técnico, a quien se le juzgó de tener una carta de residencia falsa.

Apenas en esta semana varios ex trabajadores de confianza en el ayuntamiento presentaron. Demandas por despidos "injustificados", acusando a su vez a la alcaldesa de recortarlos por supuestamente no apoyar a su hijo en sus aspiraciones políticas.

¿EL TRASFONDO?

Aunque no reveló nombres de los responsables de los ataques, fue enfática en que están inmiscuidos regidores, síndicos y diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN), partido en el que ella todavía se encuentra militando.

"Han sido casi 5 años de persecuciones, difamaciones, violencia, les contaré cada una de las demandas, quién las hizo, hacia quién y porqué, de verdad que hemos sufrido demasiado por causa de la opresión de los violentos, Dios nos libre", publicó.

Comentó también sobre la constante presión que ha recibido de estos grupos para retomar las sesiones de cabildo presenciales, en la pandemia por el Covid-19.

"Hemos perdido 2 regidoras y 6 familiares cercanos de regidores y síndicos por COVID en este cabildo y no querían que hiciéramos reuniones a distancia", lamentó la alcaldesa.

En el tema de la zona de tolerancia, del que se ha señalado a su esposo Carlos Peña Garza por ser propietario, adjuntó un documento resolutivo, en donde la Fiscalía General de la República afirmó no encontrar elementos suficientes para formular impugnaciones.

Por lo que agregó: "Nosotros mismos pedimos se investigara y aquí está el resolutivo de no ejercicio de la acción penal, que quiere decir que somos inocentes, ya les contaré quien y cómo hicieron esto", concluyó.

SEÑALAMIENTOS

- Las denuncias en contra de su hijo, quien buscaría reemplazarla en la alcaldía para el periodo 2021-2024, se basan en la compra de un rancho en el municipio de Cruillas, cuando él apenas tenía 20 años de edad.

- Ante ello, expresó: "En 2014 cuando pensé que moría por el infarto cerebral, transferí de mi cuenta dinero a la cuenta de mi hijo y es así que él pudo hacer ese cheque y pagar ese rancho, yo se lo di y es dinero bien habido".

- Agregó un documento en el que se ve el movimiento de una transferencia bancaria por un monto de alrededor de 4 millones de pesos.