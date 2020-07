Denuncia alcaldesa amenazas de Bonilla

Tijuana.

La Alcaldesa de Tecate, la morenista Zulema Adams Pereyra, denunció ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que el Gobernador Jaime Bonilla la amenazó, y la sigue hostigando a través del aparato gubernamental para aprobar ciertas reformas constitucionales.

El Semanario Zeta de Tijuana publicó hoy una nota en la que refiere que la Alcaldesa acusa que las amenazas han sido a través del Secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, quien ha ido a su oficina para decirle cómo debe votar de acuerdo a las "órdenes del Gobernador".

La Presidenta Municipal refiere que los amagos comenzaron cuando el Cabildo de la Ciudad votó en contra de reformas que permiten hacer campaña de reelección sin solicitar licencia al cargo.

En una reunión que sostuvo el jueves 2 de julio en la Ciudad de México con la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la Alcaldesa le explicó cómo recibió amenazas por parte del Gobernador, al votar su Cabildo el 12 de junio y por mayoría absoluta, en contra del dictamen 37, que reformó los artículos 16,78 y 80 de la Constitución local, el cual determina que Alcaldes, Síndicos y diputados locales, harán campaña para reelegirse sin solicitar licencia.

Luego, hubo presión para que el Cabildo votara a favor de una iniciativa de reducción del mandato estatal a tres años.

"(Amador Rodríguez Lozano me dijo) que me atuviera a las consecuencias. Ese mismo día (26 de junio de 2020) pedí una reunión con el Gobernador, sin respuesta. Nos dijeron que habláramos el lunes temprano, y también sin respuesta", relató a Zeta.

"Tenemos la conversación por WhatsApp pidiendo la reunión y hasta el día de hoy no me la han dado, y ya me pusieron quién me siga. Me están vigilando la casa, me vigilan a Palacio, a partir del domingo empezaron a seguirme", declaró.

"Entonces ya es acoso, me amenazan, o sea, y pues está mi familia, obviamente que se pone uno nervioso".

SEÑALAN ...Y niegan acusaciones

En un comunicado, Rodríguez Lozano calificó como "falsas" las acusaciones.

"Los señalamientos son completamente falsos. Efectivamente sostuve una reunión con ella el sábado pasado y sólo abordamos temas institucionales; niego rotundamente que en esa plática la haya amenazado y mucho menos haber utilizado -para cualquier fin- el nombre del Presidente Andrés Manuel López Obrador", contestó.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos aclaró que solicitó información al Ayuntamiento de Tecate, como a otros Ayuntamientos, porque se informa que hubo una queja presentada por empleados municipales.