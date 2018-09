Denuncia al SAT por abuso

Ciudadano denuncia públicamente el abuso que sufrió de un funcionario del SAT en el Puente Internacional Reynosa-Mission, por lo que buscará las vías legales para que se sancione al funcionario federal.



Explica que la persona ya adulto mayor, iba a cruzar por el puente internacional, con mercancía que se compra en la pulga, pero que es nueva, con el fin de ganarse algún dinero para el sustento, pero al pedirle al agente que le hiciera la boleta para pagar el 16 por ciento de la mercancía, se negó y los obligó a regresar.

El afectado pidió el anonimato ya que es una persona mayor y no quiere tener problemas, pero explicó que se tomó video y fotografías del funcionario.

"Sólo por que el así lo quería, diciendo que nos fuéramos que no podíamos estar ahí y que a las 10 de la noche ellos se iban, era un montón de chácharas que se compraron a un bajo precio en una pulga pero nuevo todo y eran cosas como toallas sanitarias, tampax, gasas vendas cosas muy pequeñas y que no salen arriba de dos o tres dólares", explicó el afectado.

Se le explicó al funcionario del SAT, que era para tratar de sacar algo de dinero ya que a una persona de la tercera edad y con discapacidad, no le dan trabajo tan fácilmente en empresas o negocios.

"En tono burlón dijo si sabemos cómo es esto pero ustedes ganan más que nosotros y se le comentó que nos hiciera la boleta para pagar y se negó al ver que tenía que hacer su listado largo y sacó una aplicación, que según le daba el valor aproximado y con la novedad que en cinco cajas de tapones femeninos ya eran más de mil pesos, que por que salen en 260 pesos cada caja y una venda de mano en 176 pesos", expresó el afectado.

Aunque se le insistió para que se le hiciera la boleta por las mercancías, el funcionario no lo hizo, incluso los corrió del lugar.

"Yo seguí aferrado a que mi hiciera mi boleta y no quiso, me negó mis derechos, le pedí su nombre y no me lo quiso dar, le dije que grabaría lo que estaba haciendo y dijo que el celular estaba prohibido, aparte que nos corrió que ya no podíamos estar ahí, que nos fuéramos", recalcó.

El afectado planea presentar la denuncia ante el SAT, ya que tiene las pruebas necesarias para pedir que se sancione al funcionario federal.

ABUSIVO. Ciudadano denunció que agente del SAT no le quiso hacer la boleta para cruzar mercancía y que fue grosero.