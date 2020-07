Denuncia agresión en CEDH

Patricio "Pato" Zambrano, ex candidato del PT a la Alcaldía de Monterrey, presentó ayer una denuncia en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para que investigue a policías de Santiago porque presuntamente lo agredieron al ser detenido la semana pasada en la Presa La Boca.

"Es increíble que esto sucediera en un lugar que estaba 100 por ciento abierto", expresó, "decía ´precaución´, no decía ´no pase´, de hecho, estaban cobrando en la puerta.

"Para mí, además de que fue muy humillante, fue muy triste porque fue delante de mi niña 13 años, me la arrancaron de los brazos".

Acusó a David de la Peña, regidor priista de Santiago, de amenazarlo y pedirle que retirara la transmisión en vivo que hizo sobre los policías.

"Amenazó por teléfono a mi mujer", afirmó, "que si no borraba las evidencias visuales no me iban a soltar".