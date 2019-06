¡DÉNLES CHANCE!

Ciudad de México

Si los mexicanos no quieren ir al Tri, entonces que vengan los naturalizados.

Ante la negativa de algunos jugadores por vestir la playera de la Selección Nacional sin algún argumento sólido, Jesús Martínez Murguía, presidente de León, se dijo a favor de abrirle la puerta nuevamente a los naturalizados o a todo aquel que tenga la convicción de aportar al combinado que dirige Gerardo Martino.

"Por qué no, si lo hacen todas las ligas. Nosotros somos un grupo que apoya al futbol y al futbolista. Si al final, un futbolista tiene la nacionalidad mexicana y, nos quiere ayudar, por qué impedirlo.

"Siempre queremos que sean todos mexicanos, pero en esta ocasión yo no tendría problema de que se llamara a algún naturalizado. El que quiera venir a la Selección, bienvenido", dijo Martínez Murguía en entrevista con CANCHA.

El directivo recordó que hay casos comprensibles como el de Javier Hernández, quien se onvertirá en padre en pocos días, o el de Héctor Herrera, que estaría por cerrar su llegada al Atlético de Madrid.

"Para opinar habría que ver los casos en especifico. En el caso de 'Chicharito' está por nacer su hijo, Héctor Herrera está negociando un contrato importante en su carrera, entiendo que esas cosas complican un poco, pero la Selección es lo más importante.

"Los jugadores que quieran representar a su país deberían hacerlo con mucho orgullo, como pasa en otras selecciones en el mundo y no estar buscando algunas otras excusas. Creo que en ese sentido el 'Tata' va a ser muy importante en las decisiones que tome, porque si hay jugadores que no quieren venir, pues que ya no vengan nunca más".

Actualmente futbolistas como Rogelio Funes Mori, Julio Furch y Édgar Méndez han expresado su deseo por formar parte de la Selección Nacional.