Demuestran amor de forma diferente

Algunas familias acudieron a las viviendas de sus madres y abuelas y para felicitarlas por su día, pero lo hicieron de forma diferente, sin grandes festejos y acatando los lineamientos de salud ante el Covid-19.

En algunas viviendas colocaron cartulinas con mensajes de amor a sus madres, en otros casos colocaron post-is de colores con frases de amor en los vehículos.

Algunas acudieron al hospital del IMSS, a lo lejos enseñaron una cartulina con palabras de amor a las jefas de familia.

De alguna manera y ante la pandemia del Covid-19, las familias tuvieron que festejar de forma diferente, con mensajes en las redes sociales, con mensajes en la entrada de su auto o en us portones.

El nuevo virus ha afectado con el aislamiento social, aunque muchos no cumplen con las disposiciones, hay familias que se respetan la cuarentena, no han visitado a familiares y salen solamente a lo necesario y este 10 de Mayo, no fue la excepción.