Demuestra 'Being The Ricardos' un matrimonio tempestuoso

Tras la buena recepción que tuvo El Juicio de los 7 de Chicago, disponible en Netflix, Sorkin retorna ahora en Amazon Prime con este filme dirigido y escrito por él mismo, en el que se enfoca en una semana en la que los estelares se ven amenazados por graves acusaciones de tinte político y críticas a su relación marital.

"Cuando me enviaron el guion para leerlo, pensé: 'Oh, es otra biopic', y no estaba nada segura. Pero llegué a la décima página y me di cuenta que no era nada de lo que asumí y descubrí una master class en guion. Creo que cualquier persona que ame el cine, las historias, las lecturas, debe leer el guion: es fascinante, es magnífico", acotó Kidman en videoconferencia desde Los Ángeles.