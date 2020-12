Ciudad de México.

"Cruzazulear" no es un verbo, es una tonelada de cemento para cada futbolista de La Máquina.

A 23 años del último título de Liga y horas después de ser el primer equipo en perder una ventaja de cuatro goles en la Liguilla, la especialista en psicología deportiva Claudia Rivas expuso el impacto y la manera de combatir esos demonios mentales, comenzando por las "cruzazuleadas".

"Se hace una asociación, es un condicionamiento, como cuando manejas y ves el alto: si ves rojo, frenas, no lo piensas. Las palabras condicionan acciones y pensamientos; si tanto lo repetimos, se condiciona.

´Cruzazulear´ se vuelve un verbo muy negativo, muy doloroso, muy cruel, y en donde se hace este condicionamiento. Como estrategia empezaría a jugar con los futbolistas, de que ´cruzazulear´ es sacar la casta, ´cruzazulear´ es levantar la cabeza, ´cruzazulear´ es levantarse de los momentos difíciles, para cambiar y dar un contracondicionamiento", dijo a Grupo REFORMA.

Una estrategia similar a la que utilizó con Miguel Layún para revertir el clásico #TodoEsCulpaDeLayún.

"Los psicólogos sociales reconocen mucho la presencia de un contagio social, que son estas creencias, así se pasan tradiciones o ciertos miedos familiares.

"En el caso de un equipo no nos damos cuenta del peso que pueden tener los utileros, los masajistas, los jardineros, que empiezan a repetir esto, y aunque el nuevo jugador llegue y diga ´no me va a pasar´, es como ´yo no creo en brujas, pero de que las hay, las hay´, y ya volteo al cielo a ver si están con su escoba, se vuelve una obligación que no me pase y una presión extra", dijo.

Por ello, Cruz Azul requiere una pretemporada psicológica, un trabajo desde las estructuras más profundas, en las que se erradiquen esas "creencias falsas que producen resultados verdaderos".

Rivas consideró que también pesó la ausencia de José de Jesús Corona.

"Con Chuy ya tienen una comunicación, confianza, diálogo, y de repente que no esté es como ´¿qué está pasando?´, y viene una desconfianza, una desconcentración, un gol tempranero, y se despiertan los monstruos, como si abrieran la coladera, salieron todas las ratas mentales", lanzó.