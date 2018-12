Demócratas rechazan plan para el muro

El Partido Demócrata podría provocar una cierre parcial del Gobierno de EU luego que se negara a respaldar a los republicanos en un proyecto de ley para que el Presidente Donald Trump pueda utilizar mil millones de dólares de fondos no gastados para la construcción de un muro fronterizo.



El proyecto de financiamiento fronterizo -que avanzó en el senado a inicios de 2018- pide al Congreso aprobar un proyecto de ley de gastos de seguridad nacional de mil 600 millones de dólares.



Sin embargo, el Congreso también reprogramarían al menos mil millones de dólares en fondos no gastados por la Administración Trump que serían utilizados en sus políticas de migración.



En caso de no resolverse en los próximos cuatro días la disputa llevaría a Washington a un callejón sin salida que puede dejar a una cuarta parte de la fuerza laboral federal sin pagos ya que el viernes es la fecha límite en el Congreso para aprobar siete proyectos de ley de financiamientos cruciales.



La senadora Shelley Moore, encargada del panel de los fondos de seguridad nacional, afirmó que el dinero no podría ser utilizado para la construcción de un muro físico, sino que podría gastarse en otras medidas para la seguridad fronteriza, señaló el diario The Washington Post.



Hace una semana, Trump afirmó que estaría dispuesto a cerrar el Gobierno si los demócratas no estaban de acuerdo con la asignación de 5 mil millones de dólares en fondos para la construcción del muro en la frontera con México.



Sin embargo, la Casa Blanca dio un paso atrás este martes sugiriendo que al menos mil millones de dólares provendrían de fondos no utilizados por otras agencias del Gobierno.



Hoy, la Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, informó que tenían "otras formas" para llegar al presupuesto para erigir el muro.



"Al final del día no queremos paralizar el Gobierno, queremos cerrar la frontera", afirmó.