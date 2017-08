Demi Lovato editará nuevo álbum

Los Ángeles, California

La actriz y cantante estadunidense de origen mexicano Demi Lovato editará el 29 de septiembre su nuevo álbum, Tell Me You Love Me.

Lovato anunció este nuevo disco por medio de un video alojado en su perfil de la red social Instagram, en el que se pudo escuchar un breve fragmento de una canción inédita en la que canta un verso con el título del álbum: Tell Me You Love Me.

Asimismo, el clip mostró la portada del disco, en blanco y negro y en la que aparece Lovato en primer plano con las manos sobre la cabeza.