Demi Lovato revela sus intenciones con Rihanna

México.

La cantante estadounidense Demi Lovato, confesó que le gustaría besar y hacer una colaboración musical con la cantante de Barbados, Rihanna.

En una entrevista para The Ellen DeGeneres Show, un programa televisivo de Estados Unidos, Lovato confesó su deseo por la intérprete de Umbrella, a la que admira desde hace mucho. Durante una anterior emisión del programa, la cantante de I Love Me, dejó claro que Rihanna es su máximo ídolo y comentó al aire que le gustaría trabajar con ella.

En una reciente entrevista para el mismo programa, Demi Lovato reveló sus intenciones con la celebridad, pues la presentadora habló del tema y le preguntó si había tenido respuesta por parte de la cantante.

"No, respondió y está bien, no me ofende porque es Rihanna", respondió la artista de 27 años a la conductora. "Rihanna, ¿cómo te atreves?", dijo a modo de broma DeGeneres, mientras miraba fijamente la cámara.

"Mira, sólo quiero besarla, bueno, también podríamos hacer una colaboración juntas, el beso tal vez podríamos verlo en el video, no sé", confesó la celebridad estadounidense, que logró despertar aplausos y risas del público presente.

Tras cuestionarle sobre su vida amorosa, Lovato respondió: "Estuve en aplicaciones de citas por un tiempo y como he pasado algún tiempo conmigo misma en los últimos meses, me di cuenta de que soy el tipo de persona que encontrará alguna forma de regular la tristeza o soledad o lo que sea", declaró.

"Tengo que pelear esas batallas por mi cuenta y no puedo dejar que alguien entre y arregle esos problemas por mí, así que ahora estoy soltera y paso mis sábados por la noche sola, riéndome, tomando baños ", concluyó.

Mientras tanto, la intérprete se encuentra inmersa en los preparativos de una serie de conciertos que ofrecerá a partir de junio, en algunos países de Europa y América Latina.