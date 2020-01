Demandarán que el Insabi sea revisado

Cd. Victoria, Tam.

El Congreso del Estado hará un exhorto a la Federación para que se revisen las reglas de operación del Instituto de Salud para el Bienestar, el cual entró en operación el primero de enero y que sustituye al programa del Seguro Popular, no obstante, aún no se cuenta con las reglas de operación por lo que estados como Tamaulipas aún no han firmado el convenio de colaboración.

“Haremos un exhorto en el sentido de que se revise de nueva cuenta, obviamente el planteamiento que se aprobó en su momento y que, a todas luces, en la medida que se va haciendo el diagnóstico vemos que adolece de muchos elementos fundamentales que le dé la certeza y seguridad social a la gente que más lo necesita”, indicó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, Gerardo Peña Flores.

Hasta el momento trece estados ya se han adherido al pacto para la implementación del Insabi, se trata de Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Veracruz, y Yucatán; mientras que estados como Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, y Tamaulipas anunciaron que este lunes presentarán una contrapropuesta de colaboración para su firma, las 32 entidades federativas cuentan hasta el 31 de enero para suscribir el acuerdo.

“Que se abra, se revise y se hable con los expertos, que se hable con los usuarios, que se hable con los propios médicos y que se detecten todas esas áreas de oportunidad, estamos seguros de que efectivamente hay muchas cosas que mejorarse pero si se abrió la posibilidad de hacer un cambio habría que atender esas áreas de oportunidad y mejorarlo de una vez por todas”, reiteró el diputado local.