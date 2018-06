Demandarán pagos caídos en vacaciones

Cd. Victoria, Tam.- El problema de pago que afecta a más de cinco mil maestros en todo el estado podría recrudecerse tras el cierre del ciclo escolar este 25 de junio, con lo cual aquellos docentes que no hayan recibido aún el pago por su trabajo, estarán en libertad para manifestarse, consideró la regidora Itzcalli Victoria Ansures Silva.

"Hay unas escuelas que eligieron desde el ciclo pasado el calendario de 185 días, hay varios maestros que ya salieron de vacaciones y que ya tienen la libertad para andarse manifestando o exigiendo lo justo", recalcó la también presidenta de la Comisión de Educación Básica en el Cabildo capitalino.

Desde hace ya varios meses maestros de niveles preescolar, primaria y secundaria, se han manifestado en la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) por falta de pago en algunos casos de hasta dos años, no obstante estas protestas han sido a través de grupos reducidos que no rebasaban la centena de manifestantes.

"Los maestros tenemos la capacidad de organización, la capacidad de calendarización, la capacidad para asignar los contenidos en tiempo y en forma y cubrirlos en los espacios que se requieran y sean necesarios".

Sin embargo con el inicio del período vacacional estos trabajadores de la Educación estarán en libertad de protestar de manera masiva ante las autoridades educativas, esta misma semana un grupo de maestras de ciudades como Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo y Tampico, dijeron que el secretario de Educación, Héctor Escobar Salazar, se había comprometido en liquidar todos los adeudos a más tardar el día 30 de junio.

"Yo no dudo de la capacidad con que se cuente para no perjudicar a ningún alumno a cambio de estar exigiendo lo justo para ellos, no se pide más, no se pide menos, simplemente que se cumpla con lo que ellos ya trabajaron y que son adeudos que deben estar cubiertos a esta fecha", recalcó la regidora.