Demandará Mohamed a Gargano

El lunes Gargano dijo que Antonio Mohamed no lo valoró, y que su partida del equipo se debe a que él no acepta que le toquen su dinero, dejando entrever que el DT pide "torta", que en mexicano quiere decir "moche", para contratar o seguir alineando a un jugador.

"Así es, lo voy a demandar, iré hasta las últimas consecuencias", declaró ayer Mohamed vía telefónica.



"El club me apoya, ya lo hablé. Hoy te lo digo, iré hasta lo último, esto no se va a quedar así, primero me ensucia mi nombre y luego sale a pedir disculpas. No me importa hasta dónde llegue, pero esto ya lo tiene que arreglar ante la justicia, recién lo declaré en la tele también".



En su primeras declaraciones sobre el asunto, el lunes por la noche, Mohamed le dio la oportunidad a Gargano de que se retractara o ratificara, pero con pruebas, lo cual no hizo tras el entrenamiento de ayer por la mañana en El Cerrito, cuando diversos medios de comunicación lo esperaban.



Fue hasta en la noche que el "Mota" se disculpó en Instagram Live y Mohamed cambió su postura y manifestó que tiene todo el apoyo de la directiva.



¿Te molestó que fuera por redes sociales su disculpa, Mohamed?, ¿por eso lo vas a demandar?

"No, no es por eso, así las hubiera hecho en vivo en conferencia ante todos. Que se disculpe de la manera que quiera, ahora él va a tener que hablar ante la justicia".



Luego se le preguntó que cómo llevará este caso, pues la FIFA tiene sus reglamentos.



"El club me apoya en todo, ya lo hablé con ellos, pero los abogados no serán del club, serán personales. Iré hasta las últimas consecuencias", declaró anoche.



Mohamed reiteró que Gargano recibió el apoyo del club para encontrar equipo y que la directiva estaba dispuesta a pagar el 50 por ciento del salario, con la carta en libertad.



El timonel Rayado también informó que antes de partir a la pretemporada de playa Gargano trabajó con él y decidió quedarse entrenando con la Sub 20 porque estaba buscando otro equipo.



"Ahora sale a decir no sé qué cosas, pero ya, basta, quiero cerrar este tema de declaraciones. Lo único que me resta decir es que habrá demanda y que lo arregle con la justicia.



"Yo les declaré a ustedes (CANCHA) ayer (lunes) que o rectificaba o ratificaba enseñando pruebas, no lo hizo, pues va", puntualizó.