Demandará médico a Secretaría de Salud

Río Bravo, Tam.- En el transcurso de la semana podría quedar interpuesta una demanda en contra de la Secretaría de Salud en el Estado, por parte de médico que trabajaba en el Hospital General, si no se le da una explicación del porqué después de tres años nomás le notificaron que habían dado por terminado el contrato laboral.

En ese sentido fue entrevistado este lunes, el doctor Carlos Alberto Ricario Cantú, empleado eventual en el Hospital General, quien, tras encabezar un movimiento de protesta a unos cuantos días siguientes, se le llamó del departamento de Recursos Humanos para comunicarle que la Secretaría de Salud decidió dar por terminado el contrato laboral.

"Estamos esperando una respuesta desde el pasado 18 de agosto cuando dieron por terminando el contrato laboral, y como no me dieron ninguna razón o explicaron, si no tenemos una respuesta en los días siguientes interpondremos la demanda laboral".