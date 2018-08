Demandará la COMAPA penalmente a la CFE

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado podría entablar una demanda penal contra la Comisión Federal de Electricidad, si se comprueba que violaron un amparo emitido por un juez federal, para evitar el corte de energía en el organismo operador del agua.

Roberto Carlos Rodríguez Romero, Secretario del Ayuntamiento de Reynosa, informó que este amparo fue solicitado, en virtud del considerable incremento que la CFE realizó por el servicio que presta a la COMAPA.

Reconoció que existe un recibo que por cuestiones administrativas no se cubrió en tiempo y forma, sin embargo, se pagó antes del corte por lo que no se debió suspender el servicio.

"Estamos haciendo una investigación por parte del área jurídica de Comapa porque si no había razón de que se llevara a cabo el corte de energía, no tenía razón de ser la afectación que se le hace no sólo al organismo, sino a toda la gente que se le deja sin agua, que hasta donde sé, no tenía razón de ser".

-¿En caso de que se detecte, que ustedes pagaron antes, qué acción legal se podría ejercer?-.

"Estamos analizando la situación, si efectivamente, como tenemos el reporte, la CFE se anticipó a realizar el corte, la Comapa pudiera tener alguna acción legal contra ellos porque repito, no es al organismo al que dañan, sino a la ciudadanía a quien dejan sin el vital líquido".

-¿Cuál es el monto que reconocen ustedes que se tenía de adeudo?-.

"Nosotros tenemos un amparo promovido contra la Comisión Federal por el excesivo incremento en el costo del suministro de energía eléctrica. No tengo el dato exacto porque es un litigio que se viene dando desde hace aproximadamente un año, nosotros lo que estamos buscando por medio del área jurídica de Comapa es que se le cobre al organismo lo justo".

Explicó que no ha habido un incremento en los equipos o consumo como para que se haya disparado lo que está cobrando la CFE.

"Existe una suspensión provisional dentro de ese amparo que impedía que la Comisión Federal de Electricidad realizara algún corte en la energía por la falta de pago de ese recibo en particular".

Esto dijo, ya que esta cuenta forma parte del litigio.

Dijo que el incremento fue considerable por el cobro de energía eléctrica, lo cual no está justificado de ahí que se esté litigando esto en los juzgados federales.