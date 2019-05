Demandará a exrepresentante de Juanga

Ciudad de México.

Aída Cuevas procederá legalmente contra Joaquín Muñoz, exmánager del fallecido Juan Gabriel, luego de que éste difundiera que el cantante es el verdadero papá de uno de sus hijos.

Joaquín Muñoz aseguró que tiene pruebas de que Rodrigo Cuevas es hijo del "Divo de Juárez". En el programa de televisión "Intrusos", entrevistaron a la cantante en el aeropuerto luego de presentarse en Mazatlán, Sinaloa, y ahí sin dar detalles, Cuevas reveló que sus abogados ya tomaron cartas en el asunto.

"Respecto a eso no puedo hablar, ya se está tratando con mis abogados; ya más adelantito se van a enterar, el abogado ya está asesorándome en todo esto", expresó.

La cantante pide a los medios hacer caso omiso a Joaquín Muñoz, y enfatizó que con su reputación no se juega. "Que ustedes los medios ya no le estén dando 'carrilla', eso es lo que están haciendo mal. Con mi reputación no, mis abogados ya tomaron cartas en el asunto", reiteró.

Aída Cuevas y Juan Gabriel fueron muy cercanos y buenos amigos, incluso, el cantante fue padrino de Rodrigo.

Joaquín Muñoz ha dado mucho de qué hablar tras asegurar que Juan Gabriel está vivo.