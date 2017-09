Demandan operativo de seguridad

Matamoros, Tam.

Ante la ola de inseguridad que se vive en la zona cercana al puerto de Matamoros, las familias residente de los poblados pesqueros piden a las autoridades de los 2 niveles de gobierno se implementen operativos que les devuelva la tranquilidad.

De acuerdo a la señora Juana María Escalante, madre de familia que habita en Las Higuerillas, y debido al alto índice de robos domiciliarios, también están pidiendo la instalación y reposición de las luminarias que se encuentran fuera de servicio, sobre todo en las calles cercanas a la escuela primaria, ya que la oscuridad incrementa el riesgo de que los alumnos, sobre todo niñas, sean atacadas por los delincuentes comunes, como ha sucedido ya en algunas ocasiones.

“Uno de los principales problemas que tenemos en el poblado es la falta de policías, porque al no tener vigilancia, algunos pescadores en estado de ebriedad provocan constantes pleitos en donde ha salido gente herida, y al no haber policías suficientes, muchas de las veces no son detenidos y siguen causando problemas a todo mundo”, dijo la ama de casa.

Esta situación tiene ya mucho tiempo pero asegura que es mayor cuando es temporada grande de camarón.

“Cuando los pescadores, muchos de ellos que no son de aquí, traen dinero, lo primero que hacen es comprar cerveza o vino, se emborrachan en grupos, luego se pelean y algunos sacan cuchillos y agarran parejo con el que se les atreviese, así sean menores de edad”, reiteró.

Asegura que son muchas las quejas que han presentado ya en la delegación de Las Higuerillas, pero que tanto la inseguridad como la falta de alumbrado, lejos de remediarse, los problemas lejos de remediarse se hacen cada vez más frecuentes.