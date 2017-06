Demandan mejor atención en el HG. Pura gastadera de dinero y vueltas

Matamoros, Tam.- Malos tratos, desabasto de medicinas y citas a meses de distancia que empeoran los padecimientos de los pacientes, son algunas de las quejas que se escuchan todos los días por parte de derechohabientes del Seguro Popular en contra de las instituciones del Sector Salud en Matamoros, y afirman que ya no saben a quien recurrir para lograr una mejor atención.

“Se viene muriendo la gente y nadie hace nada aquí”, afirmó Luis Antonio García Leos, luego de discutir ayer por la mañana con personal del Hospital General “Dr. Alfredo Pumarejo”, ante lo que consideró insensibilidad de quienes tienen el deber de atenderlos, “porque no tienen nada de medicinas, nos hacen dar vueltas y vueltas que es pura gastadera de dinero y seguimos peor”.

Entrevistado afuera de las instalaciones de la institución, dijo ser diabético y todas las ocasiones que le toca consulta es él quien tiene que ir a las farmacias particulares comprar sus medicamentos, “porque si no, a dónde voy a dar? Yo creo que ya estaría muerto”.

Dijo, al igual que otros pacientes, estar afiliado al Seguro Popular pero que de nada sirve, “porque no es sólo en el Hospital, sino que también en el Centro Comunitario de la colonia Integración Familiar, en donde no hay equipo ni para checar la presión, de ahí nos mandan para acá en donde tenemos que sacar unos análisis y nos citan a las 7:00 horas pero ya para esa hora había una larga fila y de pronto sale una persona y coloca un anuncio que se atenderá a la gente hasta las 9:00 horas y ahí está la gente aguantando el calor”.

En el mismo lugar, la señora María Luisa Martínez Chávez, que padece de hipertensión y que también está afiliada al Seguro Popular, concuerda con García Leos en cuanto a la pésima atención en los centros del Sector Salud.

Para empezar, dice que nunca hay el medicamento que requiere para controlar su mal, “pero también algo que es peor, porque después de mucha espera para consultar con mi doctor, me dicen que por el momento no habrá atención, hoy es 9 de junio y me dieron la cita (mostrando los documentos) hasta el 24 de agosto, Dios sabe si para entonces sigo viva”.

Otra prueba del desabasto de medicamentos y mala atención, es otro paciente que acudió quejarse ante la administrador del hospital.

NO HAY MEDICINAS

Ya son, le decía a las secretarias, “5 veces que he venido a consulta y aunque tardado, si me atiende el doctor y me receta, pero cuando voy a la farmacia del hospital, nunca hay las medicinas que necesito para mi tratamiento, siempre me dicen que en unos días más pero vengo y es lo mismo, no hay nada, ya no voy a hacer corajes, total, siempre soy yo el que tiene que comprarlas”.