Demandan medicina para EHF

Cd. Victoria, Tam.- El equipo legal del exgobernador Eugenio Hernández Flores solicitó este lunes al juez Segundo de lo Penal en Ciudad Victoria, Juan Manuel Ham Cortés, el ingreso de medicamentos controlados al Centro Estatal de Ejecución de Sanciones (Cedes), en el cual se encuentra recluido desde el viernes el exmandatario tamaulipeco en tanto sea aclarada su situación legal el jueves.

La abogada Blanca Nelly Riestra, integrante de la defensa de Hernández Flores, dijo que "están haciendo una constancia donde el doctor dice que son varios medicamentos, lo examina junto con el doctor que tenga el penal, que coincidan y ya se autoriza", no obstante no pudo mencionar los padecimientos que sufre su defendido, "no son medicamentos delicados pero sí son necesarios".

Nelly Riestra descartó que el exgobernador presente problemas de salud inmediatos pero recalcó que el objetivo de estos medicamentos es para evitar una posible complicación, "es lo que queremos prevenir, queremos prevenir un problema de ese tipo y por eso estamos pidiendo la autorización".

El equipo legal del vinculado a proceso se encuentra integrado por los abogados Juan Jorge Olvera Reyes y Blanca Nelly Riestra, así como de un equipo de tres abogados provenientes de la Ciudad de México.

Finalmente la abogada del exgobernador dijo que actualmente se está revisando el expediente del caso sobre el cual habrá de ser presentada la defensa el jueves, cuando vence el plazo para que el juez dicte un fallo en torno a las acusaciones por Peculado y Uso de Recursos Ilícitos interpuestas por la Fiscalía Anticorrupción.