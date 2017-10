Demandan el arreglo de accesos a panteón

Como alternativa a la saturación del panteón municipal de la zona Centro, el camposanto de fraccionamiento La Paz, se vuelve un lugar de descanso final cada vez más demandado.

Fue el señor José Luis González, trabajador en ese sector, quien indicó que vecinos y deudos que tienen seres queridos ahí sepultados, buscan que el acceso al camposanto, quede arreglado antes de la llegada de los días 1 y 2 de noviembre, fechas cuando se recuerda a los difuntos.

Indicó que para acceder al panteón, los automovilistas han sufrido varios accidentes, además de que por tal razón, los vecinos utilizan las veredas del camposanto, para circular, causando caminos fangosos que dificultarán el tránsito a los dolientes.

González precisó que todo se torna más difícil cuando llueve, pues las zanjas excavadas para sustituir el drenaje, con las aguas no se perciben, lo que propicia que caigan seguido conductores, situación que se agravaría si llega la festividad de los difuntos y no se ha solventado esta amenaza.

Gráficas del lugar, muestra los inconvenientes que enfrentan los automovilistas, incluso en días en que no hay lluvia, por que no sólo deudos, vecinos, sino padres de familia de plantel primaria que se ubica en ese sector, esperan que no haya exabruptos para la festividad.

ENFRENTAN. Deudos de panteón La Paz, tendrán que sortear zanjas abiertas en acceso al panteón.