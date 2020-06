Demandan su plaza eventuales de Salud

Cd. Victoria, Tam.- Un grupo de alrededor de 50 trabajadores eventuales de la Salud se manifestaron frente a Palacio de Gobierno en demanda de bases para lograr mejores condiciones y seguridad laboral. Provenían de municipios como Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, y Victoria, en representación de los cinco mil 38 trabajadores de contrato de todo el estado.

"Ya tenemos mucho tiempo solicitando y pidiendo el apoyo y que las autoridades volteen a ver, al Sector Salud, porque pueden decir que tienen el recurso, pero en realidad no es así, no se trata de decir que ya hay apoyo cuando en realidad al personal de Salud no hay apoyo, y mucho menos para el personal eventual", señaló la enfermera Yaneth Marlene Elvir Sánchez del Hospital General "Dr. Norberto Treviño Zapata".