Demandan su bono ´Héroes de la salud´

Cd. Victoria, Tam.- Trabajadores del Hospital Civil ´Dr. José Macías Hernández´ se manifestaron este lunes debido a que la quincena pasada no recibieron el llamado bono para ´Héroes de la Salud´, destinado para personal sanitario en contacto directo con pacientes sospechosos de Covid-19, y en cambio personal administrativo ajeno a dichos pacientes sí gozaron del beneficio, según denunciaron.

"La contadora Arleth ya había hablado con nosotros que había una lista la cual nos prometió que sí nos iba a llegar ese bono y no sé qué pasó, que la lista se cambió de la noche a la mañana, y al parecer el viernes a partir de las 11 de la noche se depositó ese bono a varios compañeros del hospital; la inconformidad es que no tienen nada que ver esos compañeros, son administrativos, enfermeras que no están con Covid, es personal que no tiene nada que ver con Covid... no tienen nada que ver con el Covid", recalcó Óscar Álvarez, camillero del turno de la tarde.

El bono en cuestión es por un monto de cinco mil pesos. Fue el 27 de abril cuando el Gobierno del Estado emitió las reglas de operación en el Periódico Oficial de Tamaulipas para incentivar a los trabajadores en la primera línea de defensa contra el Covid-19.

En ese sentido los trabajadores demandaron a la Secretaría de Saluda a que presente la lista de los beneficiarios de dicho programa debido a que solamente trabajadores del área administrativa recibieron esta prestación, aseguran.

"Nosotros estamos inconformes porque a Recursos Humanos les llegó el bono y ellos ni siquiera están viniendo a trabajar, están en guardias, hay compañeros que ni siquiera vienen a trabajar y también les llegó", agregó Cristian Rojas, trabajador del área de Cocina.

"La licenciada Arleth nos dio una lista de quién y quién iba a participar de ese bono, y todo estaba bien, pero de la noche a la mañana no sé quién cambió esa lista, al parecer cada jefe de departamento vinieron con ella, la presionaron, y como sabían que iba a llegar un recurso metieron a su propia gente", señaló.

Los manifestantes denunciaron también una serie de anomalías en dicho nosocomio, entre las cuales se halla la falta de aire acondicionado para el área de varones, falta de implementos como mascarillas, batas, y equipo de seguridad para atender a pacientes sospechosos de Covid-19.

En el Hospital Civil de esta capital se cuenta con una plantilla de más de mil 400 trabajadores entre operativos y administrativos en cinco turnos.