Demandan a Stan Lee por acoso

Una masajista dijo que Stan Lee se restregó y la tocó de manera inapropiada durante un masaje concertado en un hotel de Chicago en 2017, informó Los Ángeles Times.

La masajista, Maria Carballo, levantó este lunes una demanda en la corte de Cook Country contra Stan Lee y también una queja contra la policía de Chicago el pasado 16 de marzo.La demanda busca más de 50 mil dólares por daños severos y honorarios de abogados.



"Se trata de una figura pública de alto perfil y creo que se trata de un chantaje. Este hombre tiene 95 años, no creo que haya hecho eso", dijo Jonathan Freund, un abogado de Lee.



Freund dijo que a Lee le sorprendieron las acusaciones y que las negó. La demanda incluye al ex asistente de Lee, Mac 'Max' Anderson, a quien acusan de haber arreglado los masajes.



Carballo trabajaba a través de contratación externa para la empresa Therapy Professionals, la cual le pidió que proporcionara un masaje de dos horas a un cliente el 21 de abril de 2017 en el hotel McCormick Place Hyatt Regency, según la queja.



Cuando Carballo llegó al hotel esa tarde, fue enviada a la suit de Lee, donde Anderson la guió hasta el baño y le dijo que ahí realizaría el masaje.



Según la demanda, Lee estaba boca abajo en la primera parte del masaje y, después de media hora, Carballo se dio cuenta de que se estaba restregando a él mismo.



Maria Carballo continuó con el masaje hasta que Stan Lee comenzó a gemir y hacer ruidos cuando ella masajeaba sus cuádriceps.



El masaje debía de durar dos horas, pero ella paró, se lavó las manos y acordó con Anderson terminar antes y sólo cobró por una hora.



Al día siguiente, la empresa Therapy Professionals le pidió que le diera otro masaje a Stan Lee, algo a lo que inicialmente Carballo se negó y se excusó con que él la hacía sentir incómoda.



En otra llamada, la misma empresa le dijo a Carballo que Lee se quería disculpar y que no pasaría otra vez, y que era importante complacer a los clientes VIP.



La masajista temía perder su trabajo, así que accedió y regresó al hotel.



Tras una hora del segundo masaje, el cual empezó alrededor de las 22:00 horas, Lee volvió a gemir cuando Carballo masajeó sus cuádriceps. Entonces ella detuvo el masaje y le pidió que se vistiera.



Lee se levantó, desnudo y enojado, y le exigió a Carballo continuar con el masaje. Ella accedió por 10 minutos más pero cambió al método Shiatsu, el cual le permite hacer los masajes con los pies y no con las manos, para alejarse de Lee.



Carballo afirma en la demanda que Stan Lee agarró uno de sus pies e hizo que le tocara el pene y el escroto.



La masajista entonces agarró sus cosas, cobró su dinero y se fue. Mientras estaba en el elevador, Anderson la alcanzó y le dio una propina.



Maria Carballo le contó a su hija y mejor amiga sobre el encuentro, pero temió ir a la policía ya que Stan Lee es una figura pública con mucho poder y ella no quería perder su trabajo.



El movimiento "Me Too", según ella misma explicó, empoderó a Carballo a tomar el paso y luchar por su dignidad, por lo que decidió presentar la demanda.