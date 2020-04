Demandan solución a brote de aguas negras

Nuevo Progreso, Tam.- Residentes de sector de la colonia Estero están demandando solución al brote de aguas negras que desde hace poco más de un mes se viene presentando en registro de la red de drenaje, y que continua invadiendo calles, y hasta terrenos del Conalep.

Fue el señor Jesús Gudiño Coronado quien tiene su domicilio por la calle Chihuahua en el número 626 de la colonia Estero entre la San luís y Nuevo León, precisamente donde inicia y se registra el problema, quien bastante molesto se presento en la Delegación Municipal, al no estar dispuesto a soportar por más tiempo los fétidos olores.

Para colmo de males el delegado como ocurre de manera frecuente no se encontraba en sus oficinas, sin embargo dijo al reportero que acudió por ese motivo, ya que hace como un mes fue a reportar al organismo el problema, done e fue atendido por una mujer, quien le dijo que no estaba el jefe por que andaba en una junta, y que no podían resolver ese problema.

Afirmó, que conforme pasan las semanas es más el agua que sale del registro que se encuentra en la banqueta, como ocurrió el fin de semana, razón, por lo que esta demandando al igual que sus vecinos que se atienda y resuelva la situación.