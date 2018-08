Demandan servicios de Salud en las zonas ejidales

Por acá en los ejidos estamos olvidados, no aterrizan los programas sobre todo de atención a la salud, tenemos que ir a la ciudad para que nos atiendan y nos den medicina sí bien nos va, por que luego salen que no les han surtido y no tienen . Dionisio Pérez Lara, residente de El Palmito

Río Bravo, Tam.- Comunidades rurales y zonas ejidales que forman parte de la geografía de Río Bravo y, están solicitando que realmente aterricen los servicios de atención a la salud ya que aseguran se encuentran olvidados y escasamente se efectúan en su entorno acciones médicas que contribuyan en un mejor bienestar para las familias. Esto lo expresó al reportero Dionisio Pérez Lara residente del ejido El Palmito luego de que aseguró que sí bien es cierto se habla en la ciudad y hasta en Progreso de muchas campañas de salud, la realidad que están viviendo es totalmente diferente.

"Por acá en los ejidos estamos olvidados, no aterrizan los programas sobre todo de atención a la salud, tenemos que ir a la ciudad para que nos atiendan y nos den medicina sí bien nos va, por que luego salen que no les han surtido y no tienen".

Y es que refiere que campañas y programas como el de medicina preventiva, vacunación, fumigación, huertos familiares, solo los escuchan pero no terminan por hacerse efectivos en las zonas rurales, ya que solo se dan cuenta por los medios de comunicación pero no de que bajen a esos segmentos de la población.