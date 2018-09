Demandan a Salud mejorar la atención. Hay logros y necesidades

Prolongar las hospitalizaciones da como resultado la readmisión en el hospital. Realmente no facilita la atención adecuada para el paciente . Robert D. Martínez, director médico de DHR

, Tx.- A pesar de los logros alcanzados, el acceso a lasigue enfrentando barreras en la región.

A fin de evaluar las diferencias en el acceso a los servicios preventivos y de atención médica, El Comité de Servicios Humanos de la Cámara de Representantes de Texas organizó una audiencia pública en el Doctors Hospital at Renaissance.

La reunión se enfocó en cómo el sistema de Medicaid puede mejorar en el sur de Texas. Las enfermeras y los terapeutas dicen que uno de los principales problemas es que los servicios se retrasen o se nieguen a los pacientes críticos.

El Dr. Robert D. Martínez, director médico de DHR, dijo las autoridades de salud pública y los proveedores de atención médica deben poner en práctica estrategias que mejoren el acceso a la atención médica y a los servicios preventivos.

"Tener a alguien que no cuenta con el conocimiento que le diga que no está aprobado, realmente nos daña, da un trato a los pacientes de una forma que no debe ser.

"Prolonga las hospitalizaciones de los pacientes, da como resultado la readmisión en el hospital. Realmente no facilita la atención adecuada para el paciente".

El comité también examinó el impacto que la atención administrada ha tenido en la calidad, así como el costo asociado en todo el estado. De igual forma revisaron las iniciativas que las organizaciones de atención administrada han implementado para mejorar la calidad y la atención.