Demandan retirar caseta de peaje. Dejan libre el paso al tráfico

Pueblo, Viejo, Ver.- Debido a que se considera que el costo de la construcción del Puente Tampico ya se cubrió desde hace poco más de 10 años, el Congreso Nacional Ciudadano liberó nuevamente el cobro mediante una protesta pacífica que inició la mañana de este lunes.

Jorge Gual López, miembro de la asociación civil refirió que en base al artículo 11 de la Constitución, que marca que el tránsito es libre en todo el país, por lo que se considera que se están violentando los derechos del mexicano, “es ilegal y venimos a exigir que ya quiten estas casetas del puente Tampico”.

El 17 de septiembre del año pasado emprendieron las mismas acciones exigiendo a los diputados a que se retiraran 17 casetas en México que ya no tienen razón de ser, “pero no han hecho nada, sólo los vemos en campañas y después ya no se les ve. Son una verdadera vergüenza”.

Refirió que este tipo de protestas se están llevando a cabo en casetas de Sonora, el norte del país y ya se han liberado en Baja California por la acción de los ciudadanos.

La manifestación que dejó sin efecto el cobro de peaje inició a las 09:00 horas de este lunes y se prevé su conclusión a las 18:00 horas, señalando Gual López, que diariamente la caseta de Capufe recauda un promedio de un millón de pesos, “y no se ve reflejado, porque dicen que es para mantenimiento, que vengan todos esos diputados a transitar por la carretera, pero sabemos que ellos se mueven por avión”.

“La concesión ya venció, el contrato venció y nadie, ninguna autoridad vela por los intereses de la ciudadanía para decir ya quítenlo, ya se pagó y no tiene razón de ser”, dijo.

Explicó por último que a la llegada de los manifestantes, se dio aviso a los empleados, quienes hicieron su corte de caja y se retiraron para dejar el paso libre a los vehículos.