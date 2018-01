Demandan resolver agua y recolección

Matamoros, Tam.- Mal comenzó la actual administración municipal el 2018 en lo que respecta a la prestación de servicios de Limpieza Pública y abasto de agua potable a la población, evidenciada por el elevado número de quejas que se han hecho sentir, por lo que la Alianza de usuarios y Contribuyentes considera necesario hacer un extrañamiento a los responsables a fin de que mejoren su accionar.

Tal vez, dice Guadalupe Ramírez Luna, los funcionarios "están esperando a que les destinen el presupuesto para cada dependencia y así poder comenzar a trabajar, pero el municipio ya está desfasado porque esto se tiene que prever, sobre todo en estos tiempos cuando los acumulamientos de basura se incrementan considerablemente".

Por las quejas que se han estado conociendo desde hace días, asegura que la recolección de la basura es altamente deficiente y que debe tomarse en cuenta, ya que con un solo día que no pasen los camiones la situación se agudiza y se convierte también en un problema sanitario.

Lo mismo, agregó el presidente de la Alianza de Usuarios y Contribuyentes, "sucede con el abasto de agua potable en diferentes sectores de la población de acuerdo al número de quejas que se dan a conocer a través de los medios de comunicación y las redes sociales.

"El gerente de la Junta de Aguas y Drenaje debe avocarse a resolver este problema que se vive en tiempos en que la demanda no es alta como en el Verano, pero el desabasto y la falta de presión nos indica que no se está haciendo bien el trabajo, que no se prevén situaciones de este tipo y es grave y habla de incompetencia total", agregó.

Ramírez Luna dijo que es cierto, que apenas está iniciando el año, "pero la autoridad municipal debe recibir un extrañamiento, lo mismo que los responsables de Limpieza Pública y la JAD, porque la población demanda una prestación eficiente de los servicios".

La Alianza de Usuarios y Contribuyentes habrá de sesionar el próximo viernes y dependiendo del número que quejas que se tengan, se habrá de actuar.