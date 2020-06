Demandan prórroga tributaria

Me consta de amigos que han ido cerrando sus negocios, no tengo el porcentaje, yo creo que eso la CANACO pudiera directamente dar ese dato pero yo como comerciante, como empresario, sí me consta que parte del comercio va cerrando Juan Carlos González Alanís, expresidente de CANACO Victoria

Cd. Victoria, Tam.- Al menos 127 mil 400 micro, pequeñas y medianas empresas en el estado estarían a la espera de que los tres niveles de Gobierno concedan una prórroga para el pago de impuestos como estímulo durante la pandemia por Coronavirus, esto lo señaló el expresidente de la Cámara Local de Comercio de Ciudad Victoria, Juan Carlos González Alanís.

"Todo el sector de la iniciativa privada, en particular MIPyMES y PyMES, sí ocupamos ahorita mucho ese apoyo, a lo mejor postergar el pago de impuestos, que la autoridad ya sea el IMSS o el INFONAVIT tuviera esa flexibilidad de postergar los pagos eso sí nos ayudaría muchísimo", en Tamaulipas son 130 mil unidades económicas de las cuales el 98 por ciento se compone de micro y pequeñas empresas.

"Ahorita la gran mayoría de las PyMES tenemos ingresos muy mínimos de ventas y obvio, nuestra responsabilidad con la nómina sigue presente, y el pago de todos los impuestos... eso sería lo que nos ayudaría en los tres niveles de Gobierno que pudiera postergar nuestros compromisos de impuestos, eso nos daría respiro".

González Alanís recordó que en los últimos meses se ha observado un incremento en los recibos de electricidad, esto a pesar de haberse reducido la actividad tanto en comercios como en oficinas y almacenes como parte de las medidas de Sana Distancia; esta situación mantiene en números rojos a la mayor parte de la actividad económica.

"Me consta de amigos que han ido cerrando sus negocios, no tengo el porcentaje, yo creo que eso la CANACO pudiera directamente dar ese dato pero yo como comerciante, como empresario, sí me consta que parte del comercio va cerrando, van hacia atrás, lo desesperante es que se ve una luz al final del túnel pero muy lejana".