Demandan programa de focos ahorradores

Río Bravo, Tam.- Con la finalidad de evitar el cobro por concepto de alto consumo en el servicio de la energía eléctrica en colonias principalmente y encontrarse agotados los programas de "focos ahorradores" implementados por el Gobierno federal en coordinación con la CFE, residentes están solicitando se activen este tipo de programas en el que se les proporcionan de manera gratuita cuando menos cinco focos de bajo consumo.

Alfredo Morín, Ernesto Montes, María Asunción y otros más, recuerdan como aún a principios o mediados del año pasado se les llamó mediante perifóneo y la prensa, parta que acudieran con recibo en mano a la Delegación Municipal, para que aprovecharan el programa ya que se les estaban dando gratis cuando menos cinco focos por persona.

"Había mucha fila desde temprano, y como no si los focos eran gratis, sólo teníamos que llevar el recibo de la luz donde viene la dirección para que nos lo entregaran sin costo alguno, para ahorrar dinero, pero ya no han vuelto a traer por acá este programa", manifestó la señora Maria Asunción e hija. Las largas filas de personas formadas en las afueras y alrededores de la delegación Municipal no se hicieron esperar, y es que el costo de cinco focos representa un buen ahorro sumado a que son gratis y se ve reflejado en la disminución del consumo de la energía eléctrica.