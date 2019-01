Demandan productores apoyos para el campo

Hoy jueves vamos a reunirnos varios comités regionales agrarios para afinar detalles sobre la solicitud que se le formulará . Hilario Barrera Martínez, dirigente campesino

Campesinos de Reynosa y la región pedirán alde la república Andrés Manuel López Obrador que se fije un buen precio de garantía para sus cosechas así como también que continúen los apoyos al campo, que no se los recorten sino al contrario que los fortalezcan.

"Hoy jueves vamos a reunirnos varios comités regionales agrarios para afinar detalles sobre la solicitud que se le formulará durante la estancia del jefe del ejecutivo federal en Reynosa el próximo viernes", dijo Hilario Barrera Martínez, presidente de los ejidatarios a nivel local.

La convocatoria la está haciendo Jorge Camorlinga, secretario de Organización de la Liga de Comunidades Agrarias en Tamaulipas (CNC) y se espera la presencia de directivos de comités como el de Matamoros, Díaz, Ordaz, Valle Hermoso, San Fernando, Camargo y otros más.

Entrevistado ayer miércoles, el dirigente agrario señaló que López Obrador está ayudando a algunos sectores del país pero está recortando los apoyos a los productores del campo.

"Ya no queremos que le quite más recursos a quienes producen alimentos en el sector rural sino por el contrario, queremos que nos apoye con un buen precio de garantía para nuestros granos y que no se afecte el PROGAN, que es vía de apoyo para los ganaderos", puntualizó.