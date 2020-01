Demandan políticas migratorias humanas

Harlingen, Texas.

El Subcomité de Seguridad Nacional, Facilitación y Operaciones Fronterizas de la Cámara de Representantes celebró una audiencia sobre la utilidad de los esfuerzos del Departamento de Seguridad Nacional para prevenir la muerte de niños bajo custodia.

En Washington, el jefe de Operaciones de Cumplimiento de la Ley de EU, la Patrulla Fronteriza, Aduanas y Protección Fronteriza, el Departamento de Seguridad Nacional de EU y Brian Hastings, oficial médico superior de operaciones, la oficina de Armas de Destrucción Masiva, el departamento de Seguridad Nacional de EU, además del Dr. Alex Eastman testificaron ante el comité sobre el tema eso sucede a través de las fronteras del sudoeste.

Sin embargo, en el Valle del Río Grande, los abogados inmigrantes de Justicia para los inmigrantes creen que una de las principales razones y causas de la crisis médica en la frontera se debe a una "autoinflicción" del gobierno.

"En abril de 2019, Estados Unidos creó una crisis de inmigración y los síntomas son niños que mueren bajo custodia estadounidense", dijo Richard Newman, abogado de inmigración, socio de Justice for our Neighbours.

"Necesitamos políticas de inmigración humanitarias. Las políticas actuales no provienen de un buen lugar y es por eso que estamos viendo estos síntomas que son consecuencias naturales de políticas inhumanas", dijo Newman.

El Jefe de Operaciones de Cumplimiento de la Ley de Aduanas y Protección Fronteriza y el Oficial Médico Superior para Operaciones en el Departamento de Seguridad Nacional testificarán ante el Subcomité de Seguridad Nacional de la Cámara nuevamente en 90 días.

"En diciembre de 2018, comenzamos a alertar al Congreso, a los medios de comunicación y al público de que un aumento sin precedentes en familias y niños centroamericanos estaba creando una crisis en nuestra frontera sur", dijo Hastings durante su declaración de apertura.

Los abogados dicen que los solicitantes de asilo enfermos aún están separados del sistema legal de los Estados Unidos en Matamoros, México, bajo la política ´Enviar de regreso a México´.

SOLICITANTES RECIBEN ATENCIÓN INADECUADA MÉDICA

"La ley estadounidense establece que estas personas aún están bajo custodia estadounidense mientras permanecen en México, pero el problema es que no reciben atención médica mientras están en México", dijo Newman. Newman y sus colegas han estado en el terreno, aconsejando a los solicitantes de asilo durante meses. Los funcionarios legales con Justicia para nuestros vecinos dicen que no han visto nada más que atención médica inadecuada entre los refugiados.

"Desde octubre de 2019, hemos visto a CBP poner a docenas de mujeres embarazadas en las calles de México, algunas de ellas en su segundo y tercer trimestre", explicó Newman. Según los funcionarios de Justice for our Neighbours, no entienden cómo el Protocolo de Protección de Migrantes y la nueva Directiva de Esfuerzos de Apoyo Médico Mejorado de CBP marcarán una diferencia significativa.