Demandan pescadores sensibilidad de Sabien

Tampico, Tam.- Pescadores y despicadoras exigieron que la subdelegada federal de Bienestar Social, Elizabeth Cruz Hernández, tenga sensibilidad con la gente vulnerable, pues en el caso de ellos no les dan información sobre los apoyos a los que se pueden hacer acreedores.

Alicia Hernández Ogazón, una de las despicadoras, señala que hay ambigüedad en la información que dan a los pescadores y despicadoras y es los que los tiene en el desconcierto.

Dijo que a algunos les dicen que ya quedaron fuera del programa porque no están en el listado y a otros que no cumplen los requisitos.

La líder indicó que hay muchos pescadores que no han sido anotados porque andaban trabajando cuando el personal de la dependencia federal levantó el censo y ellos han ido a la oficina de palacio federal pero no los atienden.

"Elizabeth no está, no nos atienden dicen que con ella pero ella no está y le hablan por teléfono pero a final de cuentas nadie resuelve y estamos igual sin apoyo y en riesgo de que nos dejen fuera", aseguraron.

Los pescadores muestran sus documentos que los acreditan como tal y con ello cumplen con los requisitos que la dependencia exige para acceder el apoyo por lo que llaman a la delegada a dar la cara para que ellos reciban lo que por derecho dicen que les corresponde.