Demandan operativos en los estacionamientos

Los trabajadores de estacionamientos públicos y privados solicitaron ayer operativos en los estacionamientos de centros comerciales debido a que no se respetan los espacios asignados para personas con discapacidad y se ayude con mayor vigilancia.

Son alrededor de 230 personas que trabajan en centros comerciales de la ciudad y el principal problema con el que se topan, es que los automovilistas se ponen en lugares para personas con discapacidad y no hacen caso.

Tranquilino Soto Ortega, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Estacionamientos Públicos y Privados, comentó que realizan una labor muy gratificante, pero que muchas veces no los respetan.

"Que tránsito nos apoye porque llega gente que ocupan los lugares de discapacidad y les ganan sus lugares, no toman en cuenta eso y a nosotros no nos toman en cuenta, nos dicen que no somos nadie, por eso queremos el apoyo de tránsito", dijo.

Argumentó que es necesario que la policía Tamaulipas o tránsito, se den sus vueltas por los centros comerciales para que tampoco se presenten incidentes de inseguridad.

"Que echen sus rondines en las tiendas más que nada, que no nos dejen tan solos, en las tardes, cinco o siete de la tarde es cuando se presentan más estos incidentes", expresó.

Diariamente trabajan para obtener el recurso, pero no siempre les va bien, pero es una bonita labor, porque conocen a mucha gente y además hay quien les demuestra el aprecio y respeto.

"Nosotros no contamos con ningún sueldo, solo con el apoyo de las personas que nos dan una monedita para llevar a nuestro hogar", finalizó el dirigente.

PETICIÓN. Solicitan rondines de vigilancia y que se respeten los espacios para discapacitados.