Demandan liquidación 30 obreros despedidos

Un grupo de más de 30 trabajadores de la empresa APTIV ubicada en el Parque Industrial del Norte, piden a la maquiladora liquidarlos como marca la ley, ya que no los dejaron entrar desde el jueves por la noche.

Erik Gerardo Villanueva Cavazos, trabajador afectado, explicó a El Mañana que querían una junta con la empresa para exigir incremento al salario, por lo que se manifestaron pacíficamente con el delegado de la empresa y cuando quisieron ingresar a trabajar el jueves por la noche, ya no se les permitió.

"Queremos la liquidación porque ya no vamos a regresar a esa empresa, prácticamente lo que exigíamos no lo van a cumplir porque si con un sindicato no te lo cumple pues ya menos ahora, si ellos -la empresa- están diciendo que estamos despedidos tiene que haber un papel firmado por nosotros o una liquidación", expresó vía telefónica quien tenía 15 años laborando en la empresa. El afectado comentó que ahora ya no quieren el incremento salarial que estaban pidiendo, que es del 100 por ciento, ya que la maquiladora quiere subirlo a las personas que tienen bajo salario y ajustarlo a 176 pesos.

"Se supone que yo tengo un grado, un nivel, soy gente de soporte y hay gente más arriba de mi con un grado más, que gana 100 pesos más, casi los 200 pesos, encima de lo que establece la ley, pero se supone que el turno de nosotros que es nocturno debe de pagarse mejor", recalcó.

Se explicó que hay algunos que tienen años de antigüedad y gente nueva que tiene un año o tres años, por lo que ahora quieren que sean liquidados para evitar represalias.