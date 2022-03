Demandan justicia por asesinato de ingeniero

Por eso es que, exactamente a 2 años y un mes de la tragedia del lamentable crimen, sus padres, familiares y amigos lo recuerdan como si fuera ayer, llevando a cabo manifestaciones pacíficas como con una marcha en la que participaron un promedio de 20 vehículos, la cual inició desde el lugar donde fue acribillado por la brecha 109 hasta la plaza pública licenciado Benito Juárez.

También se han llevado a cabo acciones como la pega de calcomanías con mensajes como DANIEL NO ESTÁS SOLO, QUEREMOS JUSTICIA, NO FUE UNA EQUIVOCACIÓN, FUE UN ASESINATO...las cuales sirven para recordar el vacío del poder de la justicia al no poderse capturar al resto de los prófugos, ex-elementos estatales que todo hace indicar en su momento actuaron por consigna, de ahí que durante el proceso se les diera todo el tiempo del mundo para que pudieran escapar.

De los 8 estatales asesinos, solamente se han capturado a tres, el resto siguen libres.