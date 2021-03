Demandan justicia para Victoria Salazar

La mujer que fue asesinada el 28 de marzo por cuatro agentes de la Policía Municipal de Tulum fue identificada por la Colectiva Feminista Tulum como Victoria Salazar Arraiza, de 36 años, de origen salvadoreño, migrante, madre soltera de dos niñas y que estaba en México con una visa humanitaria.

El caso ha causado indignación en las redes sociales, donde se volvió tendencia el hashtag #JusticiaParaVictoria y se han compartido diversos videos donde se ve a la mujer tirada en el suelo, sin signos vitales y cómo los policías la cargan y se la llevan del lugar en la parte trasera de la camioneta de la Policía Municipal.

Testigos afirmaron que la mujer les advirtió que no podía respirar cuando la sometieron los cuatro policías, quienes no hicieron caso hasta que ella ya no se movió. Varias personas salieron a protestar y rompieron vidrios y aventaros piedras hacia las oficinas del presidente municipal de Tulum, Víctor Mas Tah, y del secretario general del Ayuntamiento de Tulum, Enrique Rodríguez, a quienes les exigieron su renuncia.

AMLO EXPRESA SU PESAR

Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció al respecto: "Quiero expresar mi pesar por un lamentable hecho ocurrido antier en Tulum, Quintana Roo, México. Una mujer, Victoria Esperanza Salazar, salvadoreña, fue sometida por la policía, por 4 elementos de la policía de Tulum, de Quintana Roo, fue brutalmente tratada y asesinada. Es un hecho que nos llena de pena, de dolor y de vergüenza. Se va a castigar a los responsables, que ya están en proceso de ser enjuiciados. No habrá impunidad."

La Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador compartió el video con las palabras del presidente mexicano.

SE PRONUNCIA BUKELE

También en redes sociales se pronunció el presidente de El Salvador, Nayib Bukele: "Veo a miles de mexicanos indignados, exigiendo justicia para nuestra compatriota. Ellos están igual de indignados que nosotros. Que no se nos olvide que no fue el pueblo mexicano quien cometió este crimen, sino unos criminales en la policía de Tulum."

El gobierno salvadoreño anunció también que ellos se harán cargo de la manutención y estudios de las dos hijas de Victoria. "Solo pedimos justicia. Que a los que hicieron esto les caiga todo el peso de la ley", señaló y compartió un comunicado de la Cancillería, en el que dan su respaldo y acompañamiento a la familia de su compatriota asesinada en Tulum, México.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) trasladó el 29 de marzo a los 4 policías municipales, una mujer y tres hombres, relacionados con el feminicidio en Tulum.

EJERCEN ACCIÓN PENAL

Antes, en un comunicado, informó que ejerció acción penal contra estos policías. "Se aplicará todo el rigor de la ley para que el delito no quede impune y procurar justicia", indicó el fiscal Óscar Montes de Oca.

Señaló que peritos del Servicio Médico Forense de la FGE practicaron la necropsia e identificaron que la víctima sufrió una fractura en la parte superior de la columna vertebral producida por la ruptura de la primera y segunda vértebra, lo que provocó la pérdida de la vida de la víctima.