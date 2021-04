Demandan jubilados vacunas en viviendas

Jubilados de la ciudad de Reynosa solicitaron el apoyo del Gobierno Federal para que la campaña de vacunación contra el Covid-19, se lleve a los domicilios de personas mayores que no tengan acceso por discapacidad o que no tienen como ser trasladados y se haga un censo para que se les aplique la dosis.

"Se ha evadido ese tema, pero si seria necesario y estamos pidiendo que hay varios compañeros que no pueden trasladarse y además hay muchos adultos mayores que no pueden trasladarse por los años, otros no tienen que los lleve o no hay quien les de la mano", dijo.

Noticia Relacionada Encabezan concierto para vacunas

El dirigente de los jubilados, dijo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que iban hacer listas de los que no pudieran trasladarse, para vacunar a los que falten.

"Un llamado al Gobierno Federal, hay muchos que no pueden trasladarse, que al menos levanten un censo porque se van air pronto y más si la gente no asiste a vacunarse, para que los vacunen en sus hogares", recalcó.

García Ruiz, señaló que es algo inexplicable lo que pasa en Reynosa, ya que en otros municipios la vacunación es nutrida, pero en Reynosa, las sedes están libres y se atiende rápido.

Hay adultos mayores que no tienen familiares que los traslades, tienen alguna discapacidad que les impide acudir.