Demandan jubilados aumento a pensiones

Andamos con estas peticiones para que ellos puedan recibir tanto como nosotros el aumento que merecemos, porque es un aumento a nivel nacional por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos . Clementina Parra, extrabajadora de la Salud del municipio de Madero

Cd. Victoria, Tam.- Un grupo de extrabajadores de la Secretaría dede los municipios de Tampico y Madero acudieron este jueves aen demanda de incrementos a las pensiones, así como a estímulos de la canasta básica y del cuadro de medicamentos por enfermedades de tipo crónico degenerativas.

“Hemos venido varias veces, tenemos pendiente nuestras peticiones, nuestras solicitudes que estamos haciendo desde el mes de marzo y ya se va a terminar casi el año y estamos casi igual”, señaló la señora Clementina Parra, extrabajadora de la Salud del municipio de Madero; “son peticiones como el aumento a la pensión salarial, prestaciones como aumento a la canasta básica y otras prestaciones”.

En total se trata de 270 extrabajadores jubilados y pensionados del Sistema de Salud de todo el estado de Tamaulipas.

Clementina Parra recordó que en 2017 obtuvieron un incremento a las pensiones de solamente el 10 por ciento, sin embargo consideró que este resultó insuficiente debido a las necesidades especiales que por edad requiere ese sector de la población para la atención de su salud.

“Somos personas de la tercera edad que ya no nos mejoramos con un mejoralito, como luego se dice, somos personas de la tercera edad y no nos dan el medicamento que porque no está en el cuadro básico, si necesitamos algún estudio de gabinete tampoco nos lo pueden autorizar porque la Secretaría de Salud no les autoriza a las instituciones a las cuales estamos jubiladas”.

La señora Parra recordó que solamente había asistido un pequeño grupo de extrabajadores jubilados al Palacio de Gobierno debido a que había compañeros que por edad, enfermedad o cuestiones económicas, no podían trasladarse hasta la capital del estado.