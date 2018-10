Demandan a jóvenes registrarse para votar

Edinburg, Tx. - A 36 días de vencer el plazo de registro para votar en las elecciones de noviembre, activistas y funcionarios de la Junta de Comisionados están ayudando a correr la voz como parte del Mes de Concientización de los Votantes del Valle.

"Votar es lo más importante que una persona puede hacer para ayudarse asimismo y a su comunidad. Cuando votas elevas tu voz", dijo el Juez del Condado Ramón García.

De acuerdo con el Departamento de Elecciones, el Condado de Hidalgo tiene 358 mil 213 votantes registrados, un crecimiento del 10 por ciento en los últimos cuatro años. Este aumento demuestra que existe una necesidad continua de trabajar juntos como una comunidad para aumentar la participación en el proceso electoral en el Condado Hidalgo y el Valle del Río Grande.

"Este mes y cada mes, celebramos nuestra democracia y la capacidad de ejercer nuestro derecho al voto", dijo la analista de Elecciones Hilda Salinas. "Pedimos a los ciudadanos que ayuden a aquellos que carecen de transporte y / o están discapacitados".

Para llegar a aquellos que no han aceptado completamente sus derechos y responsabilidades como ciudadanos, el Departamento de Elecciones se ha asociando con la asociación no partidista AACT Now, para ampliar las oportunidades de educación de votantes y el registro de electores.

"La colaboración con distintas organizaciones cívicas, los medios de comunicación, instituciones educativas, culturales y religiosas, tanto del sector público como privado, ayudará a nuestro condado a llegar a todos los votantes disponibles", dijo el Coordinador del Proyecto AACT, Albert Morales.

En distintas organizaciones civiles del condado de Hidalgo, oficinas postales, así como en la página de internet www.hidalgocounty.us/elections es posible inscribirse para sufragar en las elecciones de noviembre.

La fecha límite para registrarse para votar en las elecciones generales de noviembre es el 9 de octubre.