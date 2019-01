Demandan investigar a Romero Deschamps

NOTICIAS RELACIONADAS AMLO: No hay denuncias contra Carlos Romero Deschamps

Cd. de México.- Carlos Romero Deschamps, líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), debe ser investigado por el Gobierno federal por corrupción y su posible participación en el robo de combustible, exigió Omar Toledo, disidente al ex senador priista.

El también presidente de la Unión Nacional para el Desarrollo Profesional Económico y Social de los Trabajadores de la Industria Petrolera encabezó ayer una clausura simbólica en la sede de esa organización para exigir la salida del secretario general.

Este viernes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no existe ninguna denuncia contra Romero Deschamps.

"No entiendo eso, que no hay denuncia, si no las hay, que se investigue a Carlos Romero Deschamps en todo esto del huachicol, Romero tiene secuestrado al sindicato, de todos es sabido las irregularidades que ha cometido, que se investigue y se denuncie", dijo Toledo a REFORMA.

El disidente acudió a la Secretaría del Trabajo para exigir el cumplimiento a una sentencia de anulación de la toma de nota al líder del STPRM.

"La emitió el segundo tribunal colegiado en materia del trabajo del primer circuito. Carlos Romero Deschamps no debe estar al frente del sindicato, ha sido el peor de los sistemas del PAN y el PRI", añadió Toledo, quien se dijo "quinista".

El hombre, quien se desempeñó varias actividades técnicas en Pemex, hasta llegar a la categoría de Administrador de Plataformas Marinas de Perforación, indicó que el proceso laboral contra Romero Deschamps es vigente.

El líder sindical, de acuerdo con diferentes fuentes de Pemex, tomó como oficina alterna un hotel de Polanco, luego que acusó que es buscado por agentes.