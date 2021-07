Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación deben investigar por qué el Banco de México (BM) no entregó los remanentes de su operación, planteó el senador morenista Alejandro Armenta.

"Durante el 2020 el peso llegó a rebasar las 25 unidades, por lo que se esperaba recibir un remanente de aproximadamente 300 mil millones de pesos", argumentó.

Noticia Relacionada Demandan investigar a Banxico porque no entregó remanentes

"Necesitamos conocer por qué no fue posible asignar los recursos de la reserva, la reevaluación de activos, y no hubo un remanente de operación. Es importante saber qué es lo que ocasionó que estas fluctuaciones no cumplieron con la expectativa que se tenía."

Presidente de la comisión de Hacienda y Crédito Público, Armenta consideró que necesario "que se transparente el manejo del ejercicio del gasto del Banco de México. El Banco de México es una institución que debemos de proteger, pero también tenemos que proteger su manejo interno.

"No es la primera vez que se habla de una actividad anómala. Hay que recordar que hace un par de meses se dio a conocer el fraude que hicieron algunos bancos con los bonos de deuda. Pareciera que estamos encontrando hallazgos de posibles actos de corrupción en el interior del Banco de México".

Armenta aclaró que la investigación que solicitará formalmente se abra, no pretende vulnerar la autonomía del Banco de México, "aunque el Banco de México debe entender que es un ente autónomo, no un ente supremo y que hay una ley de transparencia que también debe observar. La rendición de cuentas no es ajena para el funcionamiento del Banco de México.

"Necesitamos saber cuál fue el monto preciso con el que se está amortizando la deuda, si es que se hizo. Ahora resulta que se esfumó el dinero. El propio Presidente (López Obrador) señala que prácticamente se esfumaron los remanentes que debía haber por casi 300 mil millones de pesos. Vamos a solicitar a los entes que correspondan que actúen, a la Fiscalía General, a la Auditoría Superior."