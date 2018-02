Demandan a Guillermo del Toro y FOX por "La forma del agua"

CIUDAD DE MÉXICO.- El cineasta mexicano Guillermo del Toro y FOX Searchlight fueron demandados por la familia del escritor Paul Zindel, Premio Pulitzer en 1971, debido a las similitudes en el argumento de "La forma del agua" y una obra del autor.

A finales de enero, David Zindel -hijo del escritor- expresó su molestia por lo que consideraba un plagio evidente de Del Toro a la obra de teatro de su padre titulada "Let Me Hear You Whisper", escrita en 1969.

La obra de Zindel narra la historia de una solitaria empleada de limpieza que trabaja en un laboratorio en donde se realizan experimentos con animales para uso militar. La mujer se enamora de una "criatura acuática fantástica e inteligente que está cautiva en un tanque de vidrio".

En "La forma del agua" (The Shape of Water) la protagonista se enamora de una criatura acuática presa en un laboratorio de experimentos militares.

Según el portal "TMZ", Zindel presentó una demanda contra Del Toro y Fox en donde explicó que hay muchas similitudes entre las dos obras, incluso en la cinta se usa el mismo término de "vivisección" que el escritor empleó en su obra de teatro.

La gran diferencia es que en la obra de teatro la criatura es un delfín y en la cinta es un anfibio antropomorfo.

De acuerdo con la información del sitio web, Zindel desea las ganancias obtenidas por la película y una orden para evitar futuras exhibiciones en cine.

No es la única acusación de plagio que enfrenta la película de Guillermo del Toro, pues también se le señaló por su parecido con el corto "The Space Between Us".

El cineasta Jean-Pierre Jeunet indicó que Del Toro le copió una escena de la cinta "Delicatessen".