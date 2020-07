Demandan gimnasios flexibilidad para abrir

Que se implemente la sana distancia con todos los protocolos pero que ya nos empiecen a dejar trabajar, generar, porque esto al final va a morir... César Gabriel Gaytán Rodríguez propietario de gimnasio

Cd. Victoria, Tam.- Propietarios de gimnasios en esta capital solicitaron a la Secretaría de Salud, y a la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), flexibilidad para abrir sus establecimientos al menos al 25 por ciento de su capacidad, ya que tras casi cuatro meses de clausura corren el riesgo de cerrar definitivamente.

"El negocio prácticamente está muerto, no hay manera de solventar ningún gasto, es la realidad, cada quien como individuos, como personas, estamos viendo la manera de sobrevivir en otra área, en otra oportunidad y hay que seguir adelante y ver otras formas de sobrevivir y salir de esto", dijo el propietario del Olimpia Gym, César Gabriel Gaytán Rodríguez.

"Hemos estado tocando la puerta, hemos hecho oficios a Salud, a la Secretaría de Gobierno, a Coepris para que nos volteen a ver", dijo.

El entrenador fisicoculturista señaló que algunos gimnasios en esta capital ya han tenido que desocupar trabajadores debido a que no cuentan con ingresos propios, asimismo, muchos establecimientos que no cuentan con locales propios contemplan el cierre al no poder cubrir con gastos fijos como lo son el pago de renta, agua y electricidad.

"Lo que proponemos y no ha sido bien escuchado es que ya nos dejen abrir a una capacidad muy mínima, podemos poner horarios por decir de cada 90 minutos entrar 10 gentes según las dimensiones de cada gimnasio", propone.

El entrenador Gaytán Rodríguez señala que hasta el momento no han tenido respuesta de las autoridades sanitarias. "Que se implemente la sana distancia con todos los protocolos pero que ya nos empiecen a dejar trabajar, generar, porque esto al final va a morir...", advierte.

Actualmente la entidad se encuentra en Fase I de reactivación económica, la cual contempla actividades no esenciales como hospedaje al 50 por ciento; y restaurantes, servicios de bajo riesgo, servicios en general, comercio en general y puestos fijos y semifijos al 25 por ciento; mientras que espacios públicos cerrados y clubes deportivos o sociales serán evaluados por el Comité Estatal de Seguridad en Salud para su reapertura.