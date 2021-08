Demandan freno a los correlones

En promedio, al mes son presentadas alrededor de 200 peticiones para la colocación de topes o reductores de velocidad ante la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio, se trata de entre seis y ocho solicitudes al día de las cuales solo algunas llegan a proceder debido a las características de las propias vialidades.

"Casi todo mundo quiere un tope frente a su casa y no es posible, no es viable porque eso es imposible", aclaró la directora de Desarrollo Urbano, Patricia Hernández Reyna, "hay mucho conflicto en cuestión de flujo vial, o por ejemplo, camino a la Libertad es una vialidad muy transitada y vive mucha gente a los lados y no puede salir a integrarse a la vialidad, y sí es muy viable".