Demandan familias crear una secundaria

Madres de familia de la colonia Puerta Grande, Nuevo México y Puerta Sur, que se encuentra en la periferia de la ciudad, piden a las autoridades educativas un plantel escolar de nivel secundaria para que sus hijos puedan estudiar.

Acudieron al evento que encabezaron las autoridades estatales en la Secundaría Número 4 en la colonia Ampliación Rodríguez, ante la preocupación de que ya inició el ciclo escolar.

"Todo está saturado, hemos estado haciendo una petición para secundaría en Puerta Grande, y hasta ahorita no nos han dado respuesta", expresó una madre.

La coordinadora del Centro Regional de Desarrollo Educativo, Georgina Aparicio, salió para atender a las afectadas, a quienes les explicó que sus hijos no se quedarían sin estudiar y les ofrecerían alternativas para este ciclo escolar.

"La secundaría más cerca es la número 74 y no hay cupo, es lo que estamos pidiendo que se nos haga una secundaria en el fraccionamiento Puerta Grande, hay alrededor de 200 menores en lista de espera para nuevo ingreso", recalcó otra madre que acudió.

Explicaron que de la secundaría 74 a Puerta Grande, la distancia es de 20 minutos en transporte público, por lo que es más cercana.

"No queremos niños vandalizados, no solamente tenemos niños de secundaria, tenemos también niños de primaria que no hay cupo, pero ahorita nos urge para secundaria, le pedimos que nos den la atención de educación, hacemos un llamado al empresario Rolando Cantú porque se una, es una persona generosa, que nos puso un kínder y una primaria, y queremos que se una al proyecto", recalcó.

Las madres aseguran que la petición fue realizada el 13 de febrero del año pasado, incluso tuvieron reunión con autoridades del CREDES, por lo que esperan respuesta.